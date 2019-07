publié le 30/07/2019 à 12:36

Chaque année, près de 10 millions de Français bénéficient de chèques-vacances. Ils peuvent être attribués aux salariés de toutes les entreprises et aux agents de la Fonction Publique sur la base de critères sociaux. Le fonctionnement équivaut à celui des tickets restaurants : le salarié paye une partie, et l’entreprise, l’autre. La somme est de 380 euros en moyenne et les chèques se présentent sous forme de coupures de 10, 20, 25 et 50 euros.

Restaurants, billets d’avion ou de train, cinéma, parc d’attractions… Les chèques-vacances peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Attention, cependant, seules les prestations de service peuvent être payées en chèque-vacances. Les biens de consommation (livre, essence, vêtements) ne peuvent être réglés grâce à ces chèques.

Au total, en France, plus de 200.000 établissements sont éligibles aux chèques-vacances et sont tous répertoriés sur le site de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances. En voici une liste à titre d’exemple.

Transports

De nombreuses entreprises de transports acceptent les chèques-vacances. Pensez à bien vérifier cependant avant de planifier vos vacances, car certaines destinations ne peuvent pas être accessibles pour ceux qui payent uniquement en chèques-vacances. Autre détail : il faut se déplacer au guichet pour pouvoir régler avec les chèques.

Exemple : SNCF, Air France, FNAC Voyages, LastMinute.com, Corsica Ferries, Thomas Cook…

Hébergement

Hormis Airbnb, de nombreux établissements et sites de réservation acceptent les chèques-vacances. Pour des locations de particulier, il faut demander au propriétaire quels sont les moyens de paiement acceptés.



Exemple : Pierre et Vacances, Club Med, Center-Parks, Novotel, Logis de France...

Restauration

La liste des restaurants indépendants est accessible sur le site de l’ANCV. Des grandes enseignes acceptent les chèques. C’est le cas de McDonalds, Burker King, Paul, Domino’s Pizza…

Loisirs

N’hésitez pas à demander à l’endroit de vos vacances s’ils acceptent les chèques. Certains clubs nautiques indépendants ou de cours de sport les prennent. Vous pouvez également accéder à Disneyland, au Parc Astérix ou encore à La Cité des Sciences.

Culture

Beaucoup de cinémas et de musées acceptent ce moyen de paiement, c’est le cas de Gaumont-Pathé, de l’UGC ou encore du Musée du Louvre. Il est également possible de payer des places de festival grâce aux chèques-vacances. Le festival d’Avignon, par exemple.



Les chèques sont de plus en plus utilisés. En 2018, le montant total des chèques-vacances émis a atteint 1,67 milliards d’euros, soit un volume en croissance de 2,4% par rapport à 2017.