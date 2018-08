et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/08/2018 à 14:16

Les Français n'ont plus que quelques heures pour se prononcer sur un sujet qui divise : le changement d'heure. La Commission européenne a en effet lancé une consultation en ligne qui prend fin ce jeudi 16 août. "Nous ne savons pas trop quoi penser de cette consultation. Nous encourageons néanmoins le public à répondre", explique sur RTL Laetitia Moreau, membre de l'association contre l'heure d'été double.



Seule certitude du côté de l'association : il faut mettre fin à ce système instauré en 1976 pour économiser de l'énergie. Le changement d'heure est une "vraie mauvaise idée", fulmine Laetitia Moreau, qui assure que cette mesure "a probablement un bilan énergétique négatif".

"La vérité, c'est que si on arrête le système de l'heure d'été en France, on économisera de l'énergie" grâce à une utilisation moindre du chauffage et de la climatisation, explique-t-elle. D'autant que les changements d'heures semestriels sont "mauvais pour la santé humaine", car ils "sèment la confusion" dans l'organisme.