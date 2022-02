Célibataire : la pression de l'horloge biologique

Suite à sa dernière séparation, Marie n’arrive plus à refaire confiance aux hommes. Elle fait beaucoup de rencontres mais elle n’arrive pas à aller plus loin. Marie a un désir de maternité et est dans un parcours de PMA. Marie se sent perdue.

Daphné a rencontré quelqu’un il y a 4 mois sur une application de rencontres. C’est lui qui impose le rythme de leurs rencontres. Daphné a du mal à s’affirmer dans cette relation.

Depuis 5 ans, Paul vit à 500km de sa région d’origine. Il est dans une grande précarité, il ne trouve pas de travail et n’arrive pas à se faire des amis. Paul ne sait plus quoi faire. Paul a été placé à l’âge de 9 ans à L’ASE.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



