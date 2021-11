"Capital" : ventes à domicile... Ils vous promettent de gagner gros, mais à quel prix ?

Arrondir ses fins de mois, gagner quelques centaines d'euros supplémentaires en devenant vendeur le temps d'une soirée entre voisins et amis, c'est ce qui motive aujourd´hui 700.000 vendeuses et vendeurs à domicile en France. Articles de cuisine, cosmétiques, produits ménagers, vêtements et lingeries, la vente à domicile concerne aujourd'hui tous les domaines et génère un chiffre d´affaires annuel de plus de quatre milliards d'euros en France.

Les effectifs de commerciaux sont en constante augmentation : l'arrivée du Covid a fait gonfler leurs rangs de 30% l'an passé, notamment des particuliers à la recherche de bons plans pour maintenir à flot leur pouvoir d'achat, sur fond de chômage partiel et d'activité économique en baisse. Car dans la VAD (vente à domicile), la règle est simple : plus on vend et plus on gagne.

À ce petit jeu, si la plupart de ces indépendants empochent moins de 500 euros par mois, les plus efficaces, eux, peuvent gagner jusqu'à 5.000 euros par mois. Comme les vendeuses les plus aguerries du très célèbre Tupperware, l'un des pionniers de la vente à domicile, dont nous vous dévoilerons toutes les méthodes.

Quel est le quotidien de ces commerciaux ?

Voyages, bijoux, vêtements de luxe... Sur le net, les témoignages de nouvelles recrues ont de quoi faire rêver. Mais que se cache-t-il derrière ces promesses parfois trop belles pour être vraies ? Vente à domicile ou arnaque pyramidale, comment détecter les bons plans et éviter les mauvais ? Enquête sur la vente à domicile, un job en or, à condition de ne pas se faire avoir.

