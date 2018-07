publié le 25/07/2018 à 12:26

À Paris, de hautes températures sont prévues jusqu'au vendredi 27 juillet. En plus de l'activation du niveau 3 du plan canicule, déclenché mardi 24 juillet par le préfet de la capitale, les autorités ont mis en place toute une série de mesures pour tenter de lutter non seulement contre la montée des températures mais également contre l'augmentation de la pollution.



Neuf départements de l'Île-de-France et du Nord ont été placés en alerte orange canicule. Sont concernés les départements suivants : Nord (59), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Les températures les plus fortes seront attendues vendredi après-midi dans la capitale : entre 34 et 37 degrés sont annoncés. "Il s'agit d'un phénomène non remarquable mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", précise Météo France. Les températures devraient légèrement baisser ce week-end, pour ensuite remonter la semaine prochaine.

Une application pour localiser les îlots de fraîcheur

À Paris, les mairies et les centres d'action sociale ont décidé de lutter elles-mêmes contre la chaleur. Invité sur RTL lundi 23 juillet, Ariel Weil, le maire du IVe arrondissement de Paris, a indiqué que "des salles rafraîchies sont présentes dans les mairies, qui ont une température basse".



Ces salles, ouvertes entre 14h et 17h, font partie des nombreux îlots de fraîcheur implantées dans toute la ville : parcs, églises, lieux brumisés, ouverts le jour ou la nuit. L'application "Extrema Paris" permet de les localiser sur smartphone.



De plus, comme chaque année, le dispositif de secours "Chalex" (pour "chaleur extrême") contactera les personnes âgées inscrites sur ses listes afin de s'assurer qu'elles vont bien (pour s'inscrire, appeler le 3975). En cas de détresse, une cellule de veille sanitaire sera mobilisée pour leur venir en aide.



Contactée mardi 25 juillet par RTL, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, a également indiqué la réalisation, comme chaque année, d'un "décompte des personnels dans les services d'urgence. Nous adaptons évidemment les effectifs aux besoins". La ministre, qui doit se rendre au SAMU de Paris ce mercredi 25 juillet, en a profité pour rappelé que la canicule est aussi un moment de "solidarité collective, c'est aussi le moment d'aller voir ses voisins. C'est le moment de faire attention à chacun d'entre nous et aux plus vulnérables".

Les véhicules polluants interdits de circulation

Conséquemment à la grimpée du mercure et à l'absence de vent, des pics de pollution sont attendus, indique l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Airparif. L'ozone est un gaz corrosif qui peut provoquer de l'asthme et des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires. Le dépassement du seuil est prévu ce mercredi 25 juillet.



Dans ce cadre, la préfecture a demandé la réduction du fonctionnement des installations fixes des industries dont les émissions de composés organiques volatiles contribuent à l'épisode.



En plus de la baisse générale de 20 km/h sur les routes, les véhicules polluants seront interdits de circulation ces mercredi et jeudi à Paris et dans sa proche banlieue. Cette mesure concerne les véhicules non classés (pour la plupart dont l'immatriculation est antérieure à 1997) et les véhicules ayant des vignettes Crit'Air 4 et 5.



En outre, la mairie invite les citoyens à privilégier le covoiturage, les transports propres ou les transports en commun. À ce sujet, elle a mis en place un "forfait pollution" qui permettra d'emprunter les transports en commun franciliens pour 3,80 euros par jour. Elle indique aussi prendre en charge les coûts de covoiturage pour les trajets de courte distance.

Sécheresse dans l'Ouest et le Nord

Des mesures spéciales canicule ont été adoptées dans les autres départements. Dans l'Ouest, et notamment en Vendée, la sécheresse impose une restriction de l'usage de l'eau. La préfecture appelle à éviter tout gaspillage dans le département du Nord, placé lui aussi en vigilance sécheresse de niveau 1.



Enfin, à Lille, des brumisateurs seront installés demain, jeudi 26 juillet, sur les deux places principales et dans deux parcs, qui resteront ouverts dès ce soir jusqu'à 23h.