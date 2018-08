publié le 02/08/2018 à 14:00

Depuis plusieurs jours cette vétérinaire voit défiler dans son cabinet des animaux déshydratés ou constipés. Certains ont aussi des brûlures sur les pattes. "Nous, on a des chaussures, quand notre animal, et notamment les chiens, marche dans la rue il se brûle les pattes. Ce qui nous agace, c'est de voir des chiens se promener en plein milieu de l'après-midi sur le bitume bouillant avec une langue qui traîne au sol et les gens qui continuent à les sortir dans ces conditions" explique-t-elle.



Comme les chiens et les chats ne transpirent pas, ils souffrent encore plus que les humains des fortes chaleurs. "Non seulement le chien régule mal sa température mais en plus il a, pour certaines races, un manteau de fourrure permanent sur le dos. Imaginez sortir de ce temps-là avec votre manteau de fourrure sur le dos, je pense que vous ne tiendrez pas longtemps".

Les vétérinaires conseillent de mouiller les animaux : tremper le chien dans la baignoire, passer un gant humide sur la tête du chat. Comme quand il fait chaud en général, il n'a pas très faim, il faut lui donner des aliments liquides, des pâtés

"Il faut l'aider en lui donnant une alimentation qui est réhydratée, on peut aussi ajouter des légumes comme la courgette, certains haricots si l'animal est constipé" détaille la vétérinaire. Si votre animal ne mange plus, vomit et pleure sans arrêt, il faut consulter le plus vite possible.