On est fait pour s'entendre a mis en avant une histoire touchante ce mardi 9 février. Dans un documentaire, L'enfant du double espoir, diffusé ce soir, France 5 raconte le combat de deux parents, Charlotte et Olivier, pour sauver la vie de leur fils César, 5 ans, atteint d'une maladie rare. "Il a ce qu'on appelle une anémie de Fanconi ; c'est une maladie incurable qui touche en premier lieu les plaquettes sanguines et qui l'affaiblit considérablement. Les médecins ne lui prédisent que quelques années à vivre", témoigne le père de l'enfant, invité d'On est fait pour s'entendre.

"On ne connaissait pas cette maladie", témoigne Charlotte, la mère de César. "On nous a dit que la moelle osseuse serait vite défaillante et qu'il fallait un donneur compatible. Une seule solution : une greffe de moelle osseuse. Mais Eliott, le frère de César, n'est malheureusement pas compatible. "On a très vite rencontré un généticien qui nous a demandé si on souhaitait un 3ème enfant". Désireux depuis longtemps d'agrandir la famille, le couple se lance alors dans la conception d'un "enfant de l'espoir".

Pour mener à bien ce projet, Charlotte et Olivier partent en Belgique, la loi l'interdisant en France. Là-bas est conçu un enfant par fécondation in vitro. "J'ai toujours préféré le terme de 'Double Diagnostic Pré-Implantatoire' plutôt que 'bébé médicament', insiste Charlotte. On a fait un prélèvement d'ovocytes et de spermatozoïdes, et lors de la ponction cellulaire, un embryon sain est choisi et où on s'assure que l'enfant n'a pas la maladie, et qu'il est compatible avec le frère ainé".

Marceau, sauveur de César

Le destin de Marceau est en marche. Et l'avenir de son futur frère, César, semble s'éclaircir. C'est ensuite grâce au cordon ombilical et au sang de Marceau qu'a lieu la greffe. Et malgré toutes ces méthodes scientifiques, les parents n'ont rien souhaité cacher à César. "On lui a expliqué avec des mots adaptés les différentes phases de réflexion qu'on a pu mener, et ce que ça allait impliquer pour lui", explique Olivier.

Greffé le 27 janvier 2020, César a retrouvé de l'énergie. "Avant, il était impossible pour lui de fournir un effort intense. Aujourd'hui il se porte très bien, il vient de rentrer en CP et fait beaucoup de sport", se réjouit Charlotte. Si les premiers diagnostics ne lui donnaient que peu de chances de passer 20 ans, cette greffe survenue grâce à son frère repousse son espérance de vie jusqu'à 45/50 ans. "On a eu la chance d'avoir le diagnostic très tôt, et d'avoir le temps de la réflexion", confirme Charlotte.

Quant à Marceau, il a 17 mois et se porte également pour le mieux. Une véritable merveille au milieu d'un combat si dur et intense. Si cette pratique reste très controversée en France, avec une loi bioéthique qui n'avance toujours pas sur le sujet, l'histoire de César, Marceau, Eliott, Charlotte et Olivier est avant tout une histoire d'amour au sein d'une famille soudée, portée par les espoirs et les progrès de la science.

