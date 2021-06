Balcon, terrasse... Les prix flambent. C'est l'effet Covid. Si Juliette Capulet susurrait des mots doux à Roméo depuis son balcon à Vérone, l'agent immobilier de la famille y verrait un formidable potentiel de plus value après la pandémie. La demande est forte de disposer d'un extérieur... C'était vrai avant le Covid, c'est devenu indispensable après.

Avant, disposer d'une terrasse ou d'un balcon représentait une plus value de près de 9%... Aujourd'hui, en un an, ce bonus est de 12%. En gros, si vous achetez un appartement de 80 mètres carrés à Nice, vous allez payer environ 36.000 euros de plus si vous avez un espace à l'extérieur... À Lyon, il faudra rajouter près de 40.000 euros et à Paris, le delta peut aller jusqu'à 100.000 euros.

Le balcon ou la terrasse, c'est devenu une pièce en plus. MeilleursAgents qui a fait l'étude observait d'ailleurs à la fin de l'année dernière que c'est à Marseille que le prix des balcons et terrasses avait le plus flambé (15% de surcout) car on vit dehors une partie de l'année. Et oui, bien sûr, le confinement a accentué cette demande. On recherchait le calme avant, on recherche maintenant le confort et la place.

43% seulement des français de moins de 35 ans (avec de jeunes enfants donc) vivent sans espace à l'extérieur. Et c'est un bien rare... donc cher et recherché puisqu'on ne compte que 800.000 balcons et terrasses en France, c'est 6% du parc des appartements.

Les promoteurs s'adaptent Martial You

Cela se retrouve dans les demandes de logements neufs aussi, les promoteurs se sont adaptés : ils y ont été obligés mais c'est très compliqué car le marché du neuf a été stoppé net l'an dernier... On construit moins de 400.000 immeubles ou maisons par an alors que l'objectif était fixé à 500.000 pour répondre à la demande... Le coût des matériaux a tendance à augmenter et les programmes qui sont inaugurés aujourd'hui ont été lancés avant la pandémie.

Donc, les promoteurs s'adaptent. Ils aménagent les toits en roof top pour les habitants d'un immeuble par exemple et ils ajoutent des balcons quand ils le peuvent quitte à rogner un peu sur l'appartement en tant que tel. Ils ont un intérêt financier à le faire, de la même façon qu'ils propose le sans contact dans les parties communes voire les ascenseurs qu'on pilote avec son smartphone pour éviter d'appuyer sur les boutons ou ils proposent aussi le wifi commun pour les télétravailleurs.

Vous savez ce qui différencie un balcon d'une terrasse ? On pense à la surface. Non, la terrasse est construite dans le corps du bâtiment souvent en appui de l'appartement du dessous alors que le balcon est une excroissance, c'est en relief... en plus de la façade.

Le Plus : on garde un œil sur les cours du pétrole

La hausse est marquée depuis la fin des confinements. Le Brent a fini à près de 73 dollars hier, on est revenu très vite aux niveaux d'il y a deux ans, qui étaient des niveaux élevés. L'essence coutera cher cet été pour les départs en vacances.

La Note : 15/20 à la croissance française

Selon la Banque de France, le rebond pourrait être plus fort que prévu cette année, aux alentours de 5,75%, ce qui ferait repartir la France plus vite que la moyenne européenne. Cela ne nous arrive pas à chaque fois. En général, la France repart toujours plus mollement que les autres.