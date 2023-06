Bac de français 2023 : découvrez les sujets des séries générale et technologique

Colette, Abbé Prévost, Balzac... Après l'épreuve de philosophie de la veille pour les classes de Terminale, les élèves de Première planchent sur l'épreuve écrite anticipée du bac de français depuis 8 heures, et jusqu'à midi, ce jeudi 15 juin.

Au programme, commentaire de grands textes littéraires, dissertation, idées ou roman. Cet examen fera notamment partie des résultats de la session 2024 de l'examen puisque les notes du bac de français seront comptabilisées avec les autres épreuves qui auront lieu l'année prochaine. L'épreuve comprend, entre autres, une étude d'un texte de Denis Diderot pour les séries générales, ou un extrait de Théophile Gautier, un roman du Moyen Âge, pour les séries technologiques.

Découvrez les sujets de cette édition 2023 des épreuves écrites du baccalauréat de français.



Série générale

Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :





































1- Commentaire (20 points)

Objet d’étude : la littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Vous commenterez le texte suivant :

Denis Diderot, Salon de 1767.

Diderot n’est pas seulement l’homme de L’Encyclopédie ; il est aussi critique d’art. De 1759 à 1781, il rend compte de l’exposition de peinture de Paris, qui se tient tous les deux ans et qu’on appelle Salon. En 1767, il commente un tableau d’Hubert Robert, Grande Galerie antique, éclairée du fond, et exprime les sentiments que lui inspire sa contemplation.

Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. Il n’y a que le monde qui reste. Il n’y a que le temps qui dure. Qu’il est vieux ce monde ! Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m’entourent m’annoncent une fin, et me résignent à celle qui m’attend. Qu’est-ce que mon existence éphémère, en comparaison de celle de ce rocher qui s’affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête, et qui s’ébranlent ?



2- Dissertation (20 points)

Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Le candidat traite au choix, compte tenu de l’œuvre et du parcours étudiés durant l’année, l’un des trois sujets suivants :

Sujet A

Œuvre : Abbé Prévost, Manon Lescaut.

Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque.

Le plaisir de lire Manon Lescaut ne tient-il qu’au récit d’une passion amoureuse ?

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur Manon Lescaut, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle.

Sujet B

Œuvre : Balzac, La Peau de chagrin.

Parcours : les romans de l’énergie : création et destruction.

Peut-on lire La Peau de chagrin comme le tableau d’un monde exténué ?

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur La Peau de chagrin, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle.

Sujet C

Œuvre : Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne.

Parcours : la célébration du monde.

Peut-on considérer Sido et Les Vrilles de la vigne comme des œuvres de l’émerveillement ?

Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur Sido et Les Vrilles de la Vigne, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle.









































Série technologique

Vous traiterez au choix, l’un des deux sujets suivants :





1- Commentaire de texte (20 points)

Objet d’étude : le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle.

Théophile Gautier, La Morte amoureuse, 1836.

Bien qu’on l’ait averti que Clarimonde est un vampire, le narrateur poursuit sa relation avec elle. Toutefois, rendu méfiant, il décide de surveiller ses faits et gestes : il positionne notamment un miroir pour l’observer sans qu’elle s’en doute.

Cependant, un soir, je vis dans ma glace, dont elle n’avait pas calculé la perfide position, Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu’elle avait coutume de préparer après le repas. Je pris la coupe, je feignis2 d’y porter mes lèvres, et je la posai sur quelque meuble comme pour l’achever plus tard à mon loisir, et, profitant d’un instant où la belle avait le dos tourné, j’en jetai le contenu sous la table ; après quoi je me retirai dans ma chambre et je me couchai, bien déterminé à ne pas dormir et à voir ce que tout cela deviendrait. (… extrait du texte - retrouvez l’intégralité via le lien ci-dessous - sujet en pdf)



Vous ferez le commentaire littéraire de ce texte en vous aidant des pistes suivantes :

- Une scène de ruses et de révélations.

- Un amour tragique.



2- Contraction de texte (10 points) et essai (10 points)

Objet d’étude : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle.

Compte tenu de l’œuvre et du parcours étudiés durant l’année, vous traiterez l’un des trois sujets suivants :



A- Rabelais, Gargantua, chapitres XI à XXIV. Parcours : la bonne éducation.

Texte d’après Philippe Meirieu, Résister aux algorithmes, L’École des parents, n°638, janvier-février-mars 2021.



B- La Bruyère, Les Caractères, livre XI De l’Homme. Parcours : peindre les Hommes, examiner la nature humaine.

Texte d’après Anne-Marie Lecoq, article Physiognomonie, Encyclopædia Universalis.



C- Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Parcours : écrire et combattre pour l’égalité.

Texte d’Isabelle Gras, Et pourtant, elles créent !, L’Éléphant, n°17, janvier 2017.