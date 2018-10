publié le 06/07/2018 à 09:02

Les bacheliers de France vont enfin découvrir vendredi 6 juillet s'ils ont réussi leur baccalauréat. Les résultats de l'examen sont publiés aujourd'hui. Ils étaient 753.148 candidats à passer l'examen cette année du 18 au 25 juin. Une hausse de 5% par rapport à l'an dernier pour un nombre record de candidats et quatre millions de copies à corriger.



Le bac technologique comporte plusieurs filières. Depuis la rentrée 2012, il existe huit séries technologiques : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D), sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) , sciences et technologies de laboratoire (STL),

techniques de la musique et de la danse (TMD), hôtellerie et sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV).

