publié le 06/07/2018 à 10:30

Les résultats sont arrivés. À partir de vendredi 6 juillet dans la matinée, les élèves de Terminales pourront découvrir leurs scores aux épreuves du baccalauréat qui se déroulaient du 18 au 25 juin.



Tous les ans, ce sont entre 15 et 20% des candidats qui sont au rattrapage. Pour ceux qui obtiennent une moyenne entre 8 et 9,99 sur 20, tout n'est pas perdu : il est encore temps d'être repêché. Un stress supplémentaire, mais qui peut permettre de décrocher le diplôme.

Les rattrapages sont des oraux. Vous pouvez en passer un ou deux au maximum, selon le nombre de points que vous avez à rattraper. Ils ont lieu un ou deux jours après la publication des résultats, il est important de rapidement vous renseigner sur le centre dans lequel vous passerez vos rattrapages.

À la différence des résultats du bac dévoilés le vendredi 6 juillet, académie par académie, entre 8h30 à 11 heures pour les filières générales (disponible sur notre moteur de recherche), ceux de l'épreuve de rattrapage sont communiqués à chaque demi-journée d'oraux.

Être stratégique sur les matières à passer

C'est au candidat de préciser les matières qu'il souhaite repasser à l’oral. C'est à ce moment qu'il faut faire preuve de stratégie :

- S'il vous manque beaucoup de points, repassez les épreuves à fort coefficient afin de mettre toutes les chances de votre côté.

- Si vous avez peu de points à rattraper, concentrez-vous sur la matière pour laquelle votre note est la moins bonne : celle-ci pourra évoluer du simple au double.



Les oraux ont lieu jusqu’au mercredi 11 juillet 2018 inclus. Les dates et horaires de vos oraux de rattrapage vous seront communiqués sur votre lieu d’examen une fois choisi vos matières à repasser.

Quarante minutes pour tout changer

Les élèves disposent en moyenne de 20 minutes de préparation et de 20 minutes de présentation. Lorsque l'un prépare, un autre candidat passe à l'oral : il faut rester concentré.



Les 20 minutes de présentation se divisent en deux temps : 10 minutes d'exposé pour 10 minutes d'échange avec l'examinateur. Cette deuxième partie de l'oral est assez libre, l'examinateur peut continuer à vous interroger sur votre exposé ou dévier sur une autre partie du programme de la matière présentée.



À la fin de votre oral, l'examinateur peut s'intéresser au nombre de points que vous devez rattraper. La démarche est bienveillante, répondez avec détermination et n’essayez pas de susciter la pitié de votre interlocuteur.



Les notes obtenues lors des oraux de rattrapage remplacent celles des premières épreuves si elles sont supérieures. Si vous remontez jusqu'au 10/20, vous avez obtenu votre bac ! En 2017, 72% convoqués au rattrapage ont décroché le diplôme dans la filière générale, 67 % dans la filière technologique et 61 % en voie professionnelle.