publié le 07/07/2018

Une lycéenne a volontairement échoué au bac pour protester contre Parcoursup, rapporte le journal Sud-Ouest. À la rentrée prochaine, Enora, élève en terminale S, souhaitait poursuivre ses études dans un BTS en biotechnologie et analyse. Mais est toujours sur liste d'attente et très mal classée. La faute à sa filière : "les STL sont prioritaires par rapport aux S et du coup je n'ai pas été acceptée sur Parcoursup".



Hors de question pour elle de se résoudre à partir dans une autre direction. C'est pour cela qu'elle a décidé de saborder son bac (8,31 de moyenne) et de redoubler sa terminale. Pour mettre toutes les chances de son côté dès septembre, elle redoublera d'efforts dans les matières qui l'ont peut-être pénalisée cette année.



Enora estime ne pas être la seule à critiquer fermement la plateforme. "Parcoursup attire la haine des étudiants", lance la jeune fille de 18 ans, qui a décidé de ne pas se rendre aux rattrapages.