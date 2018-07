Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

- Nicole Prieur , philosophe, psychothérapeute, auteure de L'hypnose pour tous (Editions Payot) - Isabelle Pailleau , psychologue et thérapeute familiale, auteure de Apprendre autrement avec la pédagogie positive et Vive les Zatypiques (Editions Leduc.s)

Si personne n'a demandé à venir au monde, nous devons, de facto, notre existence à nos parents . Amour inconditionnel, bases éducatives, support émotionnel, sacrifices, aide financière ... : notre père et notre mère nous ont logés, nourris, blanchis . Une fois autonomes et aux commandes de notre propre vie , quelle place tiennent-ils dans notre quotidien ? Avec le temps qui passe, avons-nous la responsabilité de leur bien-être, même si les relations sont complexes voire conflictuelles ? Faut-il leur rendre à notre façon tout ce qu'ils nous ont apporté ? Sommes-nous tous redevables envers nos parents ?

Avons-nous une dette envers nos parents ?

Ils nous ont donné la vie, nous ont élevés, nous ont le plus souvent aimés, ont maltraité ou abandonné certains d’entre nous… On fait le solde de tout compte dans On est fait pour s’entendre !

