Avons-nous tous du sex-appeal (même bien caché) ?

Le sex-appeal n'est pas qu'une question de beauté et d'apparence. En effet, pas besoin d'être mannequin pour attirer les regards et les personnes physiquement avantagées ne sont pas toutes dotées de ce charisme. Confiance en soi, voix, joie de vivre, intelligence, parfum, humour, ouverture au monde... : différentes qualités peuvent inconsciemment susciter une force d'attraction et le désir des autres. Pouvons-nous tous accroître notre sex-appeal ? Est-il seulement subjectif ? Comment le booster ?



Invités

- Sélim Niederhoffer, coach en séduction et créateur du blog artdeséduire.com, auteur de Leçons de séduction : 375 secrets pour toutes les faire tomber (Editions Leduc.s)

- Stéphane Rose, journaliste, auteur et chroniqueur



- Marie-Claude Treglia, journaliste

Lecons-de-seduction

