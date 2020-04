Aura-t-on besoin d’une attestation pour se déplacer après le 11 mai ?

publié le 28/04/2020 à 23:47

Le Premier ministre l'a annoncé ce mardi 28 avril, une chose est sûre, après le 11 mai plus besoin d'attestation dérogatoire pour se déplacer. La population va enfin pouvoir retrouver une liberté de mouvement mais qui a ses limites.

En effet, les déplacements seront limités à une centaine de kilomètres autour de son domicile, au delà, il faudra avoir une raison professionnelle ou un motif familial impérieux. Mais ce qui n'est pas encore tranché, c'est si une nouvelle attestation va voir le jour pour les longs trajets avec sanction à la clef.

Cela semble acquis pour les ponts, notamment pour le week-end de l'ascension, et le gouvernement souhaite donc absolument éviter les départs qui seront interdits mais on ne sait pas encore comment. Pour les jours de semaine, c'est encore en réflexion. Le Premier ministre compte surtout sur le civisme et la responsabilité des Français.