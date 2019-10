L’étrange affaire de la famille recluse de Ruinerwold 

publié le 22/10/2019 à 10:39



Aux Pays-Bas, six adultes se présentant comme une famille vivaient reclus dans une ferme depuis neuf ans et attendaient la fin du monde.



Au début de la semaine dernière, on apprenait avec stupéfaction que toute une famille hollandaise, un père et ses cinq fils venait d’être retrouvés dans une petite pièce fermée, à l’intérieur d’une ferme isolée du nord des Pays-Bas, où ils vivaient reclus depuis presque dix ans ! Il semble d’après les premières informations diffusées par la presse néerlandaise que cette famille attendait la fin du monde, et qu’elle était sous la coupe d’un personnage étrange, un autrichien âgé de 58 ans, qui a été depuis incarcéré par la police.



Toujours selon la presse locale, c’est l’un des membres de cette famille, âgé d’environ 25 ans, qui se serait rendu le dimanche 13 octobre dans un bar du village voisin pour demander de l’aide. Le gérant du café, intrigué par l’aspect physique et les propos confus du jeune homme aurait alors appelé la police.

Nos invités

Georges Fenech, Ancien magistrat député honoraire ayant présidé la commission d’enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs, Ancien président de la Miviludes (mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires) de 2008 à 2012 , auteur du livre "Apocalypse : menaces imminentes ?" chez Calmann Lévy en 2012, Stéfan De Vries, journaliste néerlandais correspondant en France pour RTL Pays Bas