Amour : le polyamour peut-il vraiment fonctionner ?

publié le 17/01/2020 à 05:55

A l'opposé du modèle encore dominant aujourd'hui, différent également de la tromperie qui peut faire tant souffrir, on entend parler de plus en plus ouvertement du polyamour. Ce modèle-là consiste à entretenir honnêtement plusieurs relations sentimentales en même temps. Alors, le polyamour peut-il vraiment fonctionner ? Quelle en sont les implications et les conditions ? A qui les amours plurielles correspondent-elles ? Le polyamour va-t-il se démocratiser ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Cécilia Commo, sexologue et thérapeute de couple



- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur. Sa pièce Restons Poly ! sur le polyamour sera le 24 janvier à Bourbon-Lancy. (Saône-et-Loire)



- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé

Restons Poly !