Amitié et travail : un mélange périlleux ?

Longtemps, on a considéré que l’affect et le boulot ne faisaient pas toujours bon ménage... Pourtant, ce sont près de 93% des Français qui estiment que l'entreprise est un lieu où l'on se fait facilement des amis. Force est de constater alors que l'amalgame entre travail et amitié est contesté. Est-il bon de mélanger travail et amitié ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces liens particuliers dans la vie professionnelle ? Comment se prémunir de la déception ?

Invité.e.s

- Latifa Gallo, coach et sophrologue, auteure de Les 50 règles d’or de la gestion des conflits (Editions Larousse)



- Flavia Mazelin, journaliste spécialisée en psychologie et développement personnel à Psychologies Magazine, partenaire de l’émission

Psychologies mars 2020