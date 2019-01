Amitié : doit-on dire à un ami.e que son conjoint le/la trompe ?

publié le 18/01/2019 à 07:00

Voilà une situation particulièrement délicate : apprendre que le mari ou la femme d'un.e ami est infidèle... Par inadvertance ou par confidence, ce secret peut être vécu comme un fardeau, surtout s'ils sont amis avec les deux partenaires du couple... : est-ce le trahir que de garder le silence ? Est-ce égoïste de se soulager en lui révélant l’infidélité ? Qu’est-ce qui est le plus juste pour l’autre ? Et pour soi ? Quel impact peut avoir cette révélation sur le couple et sur l'amitié ?

Invités

- Cécilia Commo, sexothérapeute et thérapeute de couple, psychotherapie-sexologie.com

Marie-Claude Treglia, journaliste

Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur. Son groupe de musique déjanté « Les Excellents », qui reprend les plus grands tubes au ukulélé et qui sera en représentation au Café de la Danse les 16 et 17 février prochain.



- Fabien, auteur et expert en relations amoureuses pour le site internet de Version Femina

