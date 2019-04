Allons-nous tous au travail à reculons ?

publié le 29/04/2019 à 07:00

« Le travail est indispensable au bonheur de l'homme ; il l'élève, il le console ; et peu importe la nature du travail, pourvu qu'il profite à quelqu'un : faire ce qu'on peut, c'est faire ce qu'on doit. » a écrit Alexandre Dumas fils. Nous serions le pays où les salariés sont les moins heureux au travail... Dans notre société, notre activité professionnelle est corrélée à notre identité (on se demande d'ailleurs "Que faite-vous dans la vie ?" pour connaitre lé métier des uns et des autres...). Et nombreux sont ceux qui la subissent. Allons-nous tous bosser à reculons ? Est-ce une corvée ? Travailler peut-il au contraire permettre de s’accomplir ? Détermine-t-il qui nous sommes ? Quelle est sa juste place dans nos vies ? Les vingtenaires et trentenaires ont-ils le même rapport au travail que leurs aînés ?

Invités

- Latifa Gallo, coach et sophrologue, auteure de 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle (Editions Larousse)

- Thierry Chavel, directeur du master coaching à Paris II, auteur de Je peux guérir (Editions Flammarion) et La pleine conscience - Pour travailler en se faisant du bien (Editions Eyrolles)

