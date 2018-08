publié le 23/08/2018 à 13:05

Si vous êtes éligibles à l'allocation de rentrée scolaire, il est encore temps d'en faire la demande. Le versement de l'ARS a débuté le 16 août pour les 3 millions de familles bénéficiaires. Cette allocation est attribuée aux foyers les plus démunis pour surmonter les dépenses liées à la rentrée scolaire.



Toute personne qui réside sur le sol français peut prétendre à cette allocation sans condition de nationalité. Plusieurs critères sont toutefois à remplir. L'ARS est versée selon un critère de ressources - les revenus de 2016 pour 2018 - et selon le nombre d'enfants à charge âgés de 6 et 18 ans (c'est-à-dire nés entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2012).

Pour la rentrée 2018, le plafond de ressources nécessaires pour toucher l'ARS va de 24.453 euros pour un seul enfant à charge, à 35.739 euros pour 3 enfants. Pour chaque enfant en plus, il faut ensuite ajouter 5.643 euros de plafond supplémentaire.

Pour 2018, les montants versés ont été revalorisés d'environ 1% par rapport à 2017. Ils atteignent 367,73 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 388,02 euros pour les 11-14 ans et 401,47 euros pour les 15-18 ans.



Quelles sont les démarches à suivre ?

Si vous n'avez jamais touché l'allocation de rentrée scolaire, il faut remplir un formulaire en ligne disponible sur le site de la Caisse d'allocations familiales (Caf). La Caisse récupérera la déclaration de revenus du ménage directement auprès des impôts.



Dans le cas où vous avez déjà bénéficié de cette allocation, celle-ci vous sera versée automatiquement pour les enfants âgés de 6 à 15 ans au 31 décembre 2018. Pour les 16-18 ans, il faut confirmer que votre enfant est toujours scolarisé avant le versement de l'allocation, sur le site de la Caf. Enfin, si l'enfant entre en CP mais qu'il n'aura 6 ans qu'en 2018, il est tout de même possible de toucher l'ARS en envoyant un certificat de scolarité à la Caf.



La Caf examine également quelques dossiers au cas par cas, notamment en cas de divorce ou de scolarisation par correspondance.