publié le 26/08/2018 à 19:10

Votre revenu est légèrement trop élevé pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Sachez qu'il est toujours possible de la percevoir. L'ARS différentielle permet aux ménages qui dépassent légèrement le seuil de ressources donnant droit à cette allocation de bénéficier d'une aide financière réduite.



Cette allocation permet aux familles les plus défavorisées de faire face aux dépenses de la rentrée scolaire. Toute personne résidant sur le sol français peut y prétendre (sans condition de nationalité), mais son attribution dépend des ressources du foyer et du nombre d'enfants à charge âgés de 6 à 18 ans.



Pour la rentrée 2018, le plafond de ressources nécessaires pour toucher l'ARS va de 24.453 euros pour un seul enfant à charge, à 35.739 euros pour 3 enfants. Pour chaque enfant en plus, il faut ensuite ajouter 5.643 euros de plafond supplémentaire.

Comment savoir si vous êtes éligibles à l'ARS différentielle ?

Pour savoir si vous êtes éligible à l'allocation différentielle, votre revenu doit être inférieur au plafond augmenté. Celui-ci correspond au plafond de ressources de l'ARS, auquel on ajoute le montant de l'allocation que vous obtiendriez si vous ne dépassiez pas le plafond standard.



Le montant de cette allocation dépend du nombre d'enfants à charge : 367,73 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 388,02 euros pour les 11-14 ans et 401,47 euros pour les 15-18 ans.



Prenons l'exemple d'un foyer avec un enfant de 9 ans en école primaire. Leur revenu annuel est de 24.700 euros. S'il ne dépassait pas le plafond standard de 24.453 euros, il aurait pu toucher 367,73 euros. Le plafond augmenté correspond à la somme du plafond standard et de l'allocation normalement perçue, soit 24.820,73 euros (24.453 euros + 367,73 euros). Leur revenu est donc inférieur au plafond augmenté, ce foyer est donc éligible à l'ARS différentielle.

Quel montant pouvez-vous percevoir ?

Contrairement au montant de l'ARS standard, qui est forfaitaire, le montant de l'ARS différentielle est dégressif. Il dépend de vos ressources. Il se calcule à partir du plafond augmenté, auquel on soustrait les ressources du foyer.



Si l'on reprend l'exemple précédent, le plafond augmenté de ce foyer était de 24.820,73 euros et leurs ressources étaient de 24.700 euros. Leur foyer peut donc bénéficier d'une allocation différentielle de 120,73 euros (24.820,73 euros - 24.700 euros).



Un montant bien en dessous de l'ARS standard, mais un coup de pouce financier qui peut faire la différence.

Quelles démarches suivre ?

Les démarches pour obtenir l'ARS différentielle sont les mêmes que celles de l'ARS. Si c'est la première fois que vous demandez à percevoir l'allocation de rentrée scolaire, il faut remplir un formulaire en ligne disponible sur le site de la Caisse d'allocations familiales (Caf). La Caisse récupérera la déclaration de revenus du ménage directement auprès des impôts.



Si vous êtes déjà allocataire, le montant de l'ARS différentielle doit vous être versé automatiquement.



Si votre enfant n'a pas encore 5 ans à son entrée à l'école, demandez à obtenir un certificat de scolarité. Pour les 16-18 ans également, il faut confirmer que votre enfant est toujours scolarisé avant le versement de l'allocation, sur le site de la Caf.