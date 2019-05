Aliments ultra-transformés : une application mobile vous permet de les repérer

publié le 30/05/2019 à 07:45

L'institut d'études IRI France assure que 15% des Français utilisent des applications de notation en faisant leurs courses pour connaître la composition des produits qu'ils achètent et trouver des alternatives qu'ils sont mauvais pour leur santé. Or on sait que l'abus de plats industriels "ultra-transformés" augmente le risque cardiovasculaire et de décès selon deux études européennes menées auprès de plus de 120.000 personnes et publiées jeudi.



"Open Food Fact", sorte de "Wikipédia de l'alimentation", vous permet de connaître la composition exacte de milliers de produits afin de repérer et d'éviter les aliments ultra-transformés susceptibles d'être nocifs pour la santé. En pratique, on aligne le codes-barres, on en scanne un deuxième et on peut comparer par exemple les sodas entre eux. Smartphone en mains, Pierre, consommateur averti, scanne tous les produits qu'il met dans son caddie. Grâce à son application, il apparaît l'apport nutritionnel des aliments et le nova, l'outil qui permet de savoir à quel point un produit a été transformé.

Et cela peut réserver quelques surprises, entre les trois sodas qu'il a choisi, un soda light, qui lui a un meilleur nutriscore car il contient peu de sucre, reste pour autant toujours ultra-transformé. Avec son nova 4, on voit que la liste d'additifs se rallonge. Céréales, yaourts, plats préparés, depuis 2012, 800.000 produits ont été répertoriés sur cette application.

Objectif : éveiller les consciences des consommateurs pour acheter des produits de meilleure qualité. Une aide dont Florence, consommatrice, ne se passe plus. "Parfois je suis très surprise du résultat parce qu'ils y a des choses avec des étiquettes bios sur lesquelles on serait assez confiants et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas", explique-t-elle. Quand il y a des additifs avec des risques pour sas santé, la consommatrice n'achète pas. Elle n'est pas la seule à s'y fier puisque l'application "Open Food Facts" a déjà séduit plus d'un million de consommateurs en France.