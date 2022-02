Alimentation : Mac Lesggy vous explique la différence entre eau de source et eau minérale

Ce matin, Mac Lesggy nous parle d'eau de source et d'eau minérale. Peu d'entre nous connaissaient la différence entre ces eaux en bouteille qui, vous le savez sans doute, n'ont pas le même prix. C'est vrai que l'eau minérale coûte en moyenne trois fois plus cher qu'une eau de source. Et à leur sujet, on a tous pas mal d'idées reçues en tête. Alors commençons par leurs ressemblances.

Les eaux de source ou les eaux minérales proviennent de couches géologiques profondes, des couches qui sont perméables et qui sont isolés de la surface par d'autres couches de terrain qui, elles, sont imperméables. Si ces couches sont pleines d'eau, c'est parce que l'eau de pluie s'y infiltre et va lentement descendre dans les couches qui s'enfoncent sous terre, un voyage qui peut prendre des centaines d'années, avec deux conséquences. D'abord, l'eau se filtre, elle se purifie de toutes les contaminations de la surface. Ensuite, elle se charge en minéraux, des minéraux dont la nature et la concentration dépend des roches présentes dans la couche.

Il ne reste plus alors qu'à faire un forage à 80, 100 ou 200 mètres pour récupérer cette eau vieille de plusieurs siècles, parfaitement pure et à la mettre en bouteille.

Une différence essentiellement réglementaire

Partout en France, des industriels prélèvent des eaux de source et des eaux minérales dans les mêmes couches géologiques. Et voilà le plus étonnant : la différence entre les deux est essentiellement réglementaire. Une eau minérale vient d'une seule source, d'un seul forage. Une source, une origine, une marque que l'on peut vendre une fois embouteillée dans toute la France.

Pour les eaux de source, la différence, c'est que vous pouvez vendre sous une même dénomination, une même marque, des eaux provenant de plusieurs sources, de plusieurs forages différents. Ce qui réduit le transport et permet de la vendre bien moins cher que l'eau minérale. Du point de vue des minéraux et donc de leurs effets pour notre santé, ces eaux se valent, elles viennent du même endroit.

Des idées reçues

On est encore nombreux à croire encore que les eaux minérales, qui viennent souvent de stations thermales, ont un effet très spécifique sur notre santé. Mais ça, c'est un héritage de la médecine approximative du XIXe siècle. On soigné par l'eau. La science moderne a balayé tout cela. Regardez sur les étiquettes, si vous voulez une eau riche en calcium ou en magnésium, ou tout ce que vous voulez. C'est d'ailleurs bien de les varier, mais vous allez trouver ces minéraux aussi bien dans une eau de source que dans une eau minérale, et même dans l'eau du robinet.

En conclusion, ne croyez pas que parce que l'eau minérale est trois fois plus cher que l'eau de source et 120 fois plus cher que l'eau du robinet, elle est 3 ou 120 fois meilleure pour votre santé. Elles se valent sur ce plan. Alors, buvez celle que vous voulez selon vos goûts, vos envies et votre porte monnaie.