et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/09/2018 à 06:27

Benalla envisage de s'installer au Maroc. Un pays qu'il connait bien, où il a des attaches familiales et des relations. Le but : monter sa propre société de sécurité, selon les informations de RTL.



Depuis son licenciement par l'Élysée, il s'est rendu à quelques reprises à Rabat pour y nouer des contacts, rencontrer les autorités et tenter de finaliser financièrement son projet. Alexandre Benalla, qui a toujours œuvré dans le milieu de la sécurité, notamment au Parti socialiste puis dans le sillage d'Emmanuel Macron, travaille donc à sa nouvelle vie. Malgré le scandale, il n'a rien d'un paria. Tout au contraire il est très courtisé.

À Paris, il passe une grande partie de ses journées à multiplier les rendez-vous dans un palace proche des Champs-Élysées. Alexandre Benalla souhaite désormais tourner au plus vite la page du scandale qui l'a projeté en pleine lumière, confie un de ses proches. Et il est prêt pour cela à s'expliquer dans le détail le 28 septembre devant le juge d'instruction.