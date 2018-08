publié le 27/08/2018 à 10:58

Cette rentrée sera-t-elle synonyme de grèves ? Après une année marquée par des mouvements sociaux au sein d'Air France et de la SNCF, le transporteur aérien laisse à nouveau planer la menace d'une grève.



"On va se poser la question de savoir si on relance la grève ou pas. Il y a de fortes probabilités que ce soit le cas. Les salariés sont dans cet esprit-là", a explique Vincent Salles, le délégué CGT d'Air France sur Franceinfo. Neuf syndicats de la compagnie aérienne vont se réunir, "pour la première fois depuis la suspension de leur mouvement de grève qui avait entraîné la démission du PDG Jean-Marc Janaillac", peut-on lire.

Il y a quelques semaines, Benjamin Smith a été nommé à la tête d'Air France-KLM. La CGT se dit "en colère" face à cette nomination. Vincent Salles critique ce "profil anglo-saxon, connu pour avoir fait des accords sociaux au rabais, pour avoir fait la croissance avec les low-cost au détriment de la maison mère Air Canada".