Affaire Pierret-Viseur : un double meurtre commandité ?

et Charles Deluermoz

publié le 30/11/2016 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



A la Une, une affaire qui n’a pas fait les grands titres des grands média, mais dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines dans le nord de la France.

Après deux semaines de procès, la cour d’assises de l’Aisne vient de condamner vendredi dernier deux femmes accusées d’avoir commandité les assassinats de leurs deux anciens compagnons et d’avoir pour cela manipulé un jeune homme qui a fini par tuer sans même connaître ses victimes !

Véronique Pierret, 56 ans, et Emilie Viseur, 29 ans, ont été condamnées respectivement à 20 et 10 ans de réclusion, alors qu’elles encouraient la perpétuité. C’est cette histoire qui ressemble à un scénario de thriller que nous allons vous raconter avec le journaliste du Courrier Picard, Tony Poulain.

Nos invités

Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au Courrier Picard, Me Marc Antonini, avocat au barreau de St Quentin et avocat de la famille de Dominique Laplace, Céline Dubus, avocate au barreau de St Quentin et avocate avec Philippe Vignon de Véronique Pierret.

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande