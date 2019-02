Affaire Martine Escadeillas : La fin du mystère ?

publié le 19/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Un drame s'est noué dans la matinée du lundi 8 décembre 1986. Ce jour-là, Martine Escadeillas, une jeune femme de 24 ans qui vit dans un petit immeuble de Ramonville, dans la banlieue de Toulouse disparaît mystérieusement. Avant de prendre la route de Portet-sur-Garonne où elle est employée, la jeune femme dépose son compagnon à l'arrêt du bus.



L'affaire de quelques minutes. D'ailleurs, quand les gendarmes pénétreront dans son appartement situé au troisième étage, ils découvriront le petit-déjeuner sur la table et un fer à repasser branché. La jeune femme voulait donc repasser chez elle, avant de partir au travail… Elle a vaisemblablement été agressée vers 8 h 30, sur son palier devant la porte de son appartement. Une voisine a entendu des cris mais elle n'a pas réagi.



De nombreuses investigations sont été menées sans succès., la Garonne et le canal du Midi sont sondés, des caves visitées, des témoins auditionnés sans jamais aucun résultat concret L'instruction a est refermée trois ans plus tard, en novembre 1989, faute d'éléments.



Et puis, en décembre 2016, le parquet de Toulouse reçoit une lettre d’une ancienne amie de Martine.



A l’époque, elle n’a rien dit de particulier aux enquêteurs, mais 30 ans plus tard, elle accuse un certain Joël B. une connaissance de Martine dans les années 80 dont le comportement lui a paru étrange. L’enquête rebondit et elle débouche fin janvier dernier sur l’arrestation et la garde à vue de ce proche soupçonné d’avoir tué par dépit amoureux.. Cet homme a d’abord avoué son implication, puis il est revenu sur ses aveux. Devant le juge d'instruction Fabrice Rives, il a accusé les enquêteurs d’avoir fait pression pour obtenir ses aveux.







Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Simone Escadeillas sœur ainée de Martine, Me Frédéric David du barreau de Toulouse avocat des deux sœurs et du frère de la disparue, Me Eric Mouton du barreau de Toulouse, avocat du suspect Joël B.