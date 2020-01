publié le 27/01/2020 à 21:01

A la Une de L’heure du crime, l’enquête de la gendarmerie nationale qui a permis il y a 17 ans, grâce aux progrès de la police scientifique, de résoudre en quelques semaines le mystère d’un quintuple assassinat qui avait bouleversé toute la France.



La tuerie du Grand Bornand en Haute-Savoie : toute une famille, un promoteur immobilier, Xavier Flactif, son épouse Graziella et leurs trois jeunes enfants, décimée pour s’attribuer la possession d’un chalet de montagne. Le meurtrier, David Hoytat, un de leurs proches voisins, a été condamné en juin 2006, à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 22 ans.

Entre avril et septembre 2003, les experts avaient réussi à reconstituer l’enchaînement dramatique de la mise à mort de toute cette famille, après un travail d’enquête et des prélèvements scientifiques remarquables, qui ont fait de cette affaire un véritable "cas d’école" pour la gendarmerie.

Nos invités

Général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et commandant du Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale de 2009 à 2018, Chef de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, et Professeur de criminalistique et de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Son livre Sur les traces de la police technique et scientifique, vient de paraître aux Editions Puf.

Patrick-Alain Bertoni, journaliste qui a suivi l'affaire Flactif et qui couvrait les affaires criminelles pour le journal hebdomadaire départemental Le Faucigny (une province de Savoie).