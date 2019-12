Affaire Elodie Kulik : le procès à rebondissements de Willy Bardon

publié le 09/12/2019 à 21:01

Le procès de l’affaire Elodie Kulik, s’est achevé vendredi dernier après 13 jours d’audiences devant la cour d’assises de la Somme à Amiens. Willy Bardon, ancien ami proche de Grégory Viart, identifié par son ADN comme l’un des violeurs d’Elodie Kulik, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l’enlèvement, la séquestration et le viol suivis de mort de la jeune femme. Il a été acquitté du chef de meurtre. Le jury est allé au-delà des réquisitions de l’avocate générale qui ne l’accusait ni du meurtre ni du viol en l’absence de preuves irréfutables. 18 ans après les faits !

Elodie Kulik, avait été victime dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, près de Péronne dans la Somme, d’un accident provoqué par plusieurs personnes qui l’ont ensuite violée, avant d’abandonner son corps à moitié carbonisé près d’une piste d’aviation désaffectée. Dix ans plus tard, les experts de l’IRCGN, l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, avaient pu identifier l’ADN de l’un des agresseurs, malheureusement décédé quelques mois plus tard... Un an plus tard les experts réussissaient à rendre audible la voix d’un autre agresseur présent sur l’enregistrement de l’appel au secours, lancé par la jeune femme pendant son agression. Voix qui aurait été identifiée par plusieurs proches comme celle de Willy Bardon … Celui-ci a toujours nié avoir été sur place ce soir-là. Après l’énoncé du verdict, il a immédiatement tenté de se suicider.

Nous revenons ce soir avec mes invités, sur les questions encore sans réponses après 18 ans d’instruction et sur le déroulement d’un procès atypique dont le verdict a suscité l’étonnement de ceux qui pensent que le doute doit toujours profiter à l’accusé.



Nos invités

Tony Poulain journaliste au Courrier Picard qui a suivi le procès pour son journal.

Michel Mary, journaliste au Nouveau Détective qui a suivi le procès pour son journal.

Luc Frémiot, ancien procureur de la République de Douai.

Maitre Stéphane Dacquo du barreau d’Amiens, avocat de Willy Bardon.