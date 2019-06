Affaire Daval : La fin des zones d’ombre ?

et Emilien Vinee

publié le 24/06/2019 à 21:01

Jonathann Daval a livré lundi dernier des aveux complets lors d'une reconstitution judiciaire de sept heures. Il a reconnu avoir procédé lui-même "à la crémation partielle du corps" de sa femme Alexia et lui avoir porté des coups mortels d'une extrême violence qui avaient causé sa mort.



Ses aveux ont levé les dernières zones d'ombre qui planaient sur ce dossier complexe et ils ont écarté la thèse d'une complicité, même si certains proches du dossier continuent à l’envisager.

C’est l'intervention de la mère et du père d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, qui aura semble-t-il été été décisive.

Nous reviendrons également sur le déroulement de cette nuit tragique et sur la dispute qui semble à l’origine du drame.

Le procureur de la République Etienne Manteaux a évoqué dans sa conférence de presse "un rapport sexuel" réclamé par Alexia, qui "prenait à cette époque un traitement de stimulation de la fertilité", rapport qui aurait été refusé par son mari. Il y aurait eu ensuite ce déchaînement de violence constaté par l’autopsie du corps d’Alexia que Jonathan aurait fini par étrangler pendant de longues minutes.



Nous verrons si les précisions données par Jonathann Daval répondent à toutes les questions qu’on se pose depuis le début de l’affaire.

Son récit est-il compatible avec une explosion de violence imprévue et une avalanche de coups ayant causé la mort d’Alexia sans intention de la donner ? La sanction judiciaire serait alors beaucoup moins lourde que celle que risque Jonathann Daval, mis en examen pour meurtre sur conjoint circonstance aggravante qui lui fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité.

Nos invités

Nicolas Bastuck journaliste spécialiste police/Justice au Point, M° Jean-Marc Florand, du barreau de Paris, un des avocats de la famille d’Alexia Daval, M° Randall Schwerdorffer du barreau de Besançon, avocat de Jonathan Daval.