publié le 30/08/2018 à 11:49

Il faut que je vous raconte. C'était il y a trois jours, j'étais dans un troquet, je m'apprêtais à prendre l'apéro avec des copines. Et là, je reçois un mail du ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin.



Bon, il voulait juste m'annoncer que le prélèvement à la source, ça allait passer crème. Intuitivement, je l'ai pas cru. Visiblement, je ne suis pas la seule, puisque 60% des Français ont peur qu'avec cette réforme leurs patrons en sachent trop sur leur vie privée…



Mais nous avec les copines, le problème c'était plutôt ce qui allait rester sur notre feuille de paie. On a cherché notre taux d'imposition, fait nos calculs... Eh ben, je peux vous dire que ça nous a coupé net l'envie de prendre l'apéro. C'est comme si, à l'idée de la catastrophe annoncée, on avait déjà toutes refermé notre porte monnaie.



Du coup on fait comment avec nos frayeurs, monsieur le ministre ? Parce que je ne suis pas la seule à avoir les chocottes. Même notre président, il s'en est rendu compte. J'ai lu dans le Canard Enchaîné qu'Emmanuel Macron se verrait bien le reporter. Pas vous ! Vous monsieur le ministre, vous êtes à fond ! On y va.



Ok. Mais si on y va, va falloir nous rassurer un peu mieux que ça. Parce que pour le moment, on a la frousse, et c'est comme ça.