12 juillet 1998, le jour où l'équipe de France de foot est devenue championne du monde

ON VOUS EN REPARLE - Le jour de la victoire de la Coupe du Monde 1998

ON VOUS EN REPARLE - Le jour de la victoire de la Coupe du Monde 1998

Ce 12 juillet 1998, deux heures avant le match, le bus de l'équipe de France est comme entouré d'une haie d'honneur où l'on chante et l'on crie. Direction le stade de France à Saint-Denis, où une marée bleue et verte de supporters français et brésiliens attendent avec impatience le début du match.

Près des entrées, les tickets se vendent une fortune : entre 10.000 et 15.000 francs ! Le pré-match commence avec un défilé du grand couturier Yves Saint Laurent. 300 mannequins venus des cinq continents défilent sur le boléro de Ravel joué par cent percussionnistes.

La France va bientôt affronter le Brésil tenant du titre, un Brésil déjà quatre fois champion du monde, c'est le record. On annonce la composition des équipes, on joue les hymnes : le match peut commencer.

Un match de légende avec ce score final incroyable : 3 - 0... Le match n'est pas encore fini que déjà les Français chantent la victoire. Les Français sont champions du monde.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info