Younited Credit facilite le prêt entre particuliers

publié le 27/04/2017 à 00:00

Younited Credit est une plateforme de prêt entre particuliers où les investisseurs professionnels peuvent financer directement les besoins en crédits de ménages français. La promesse de cette start-up ? "Des crédits à des taux moins chers", une réponse "rapide" et un "produit plus simple et plus transparent", selon son directeur général Geoffroy Guigou.



La firme limite son activité aux prêts entre 1.000 et 40.000 euros. Des sommes qui peuvent permettre de financer des travaux ou d'acheter une voiture d'occasion. "On ne fait pas de crédit immobilier ni des crédits professionnels", explique l'entrepreneur.

Si Younited Crédit peut séduire de nombreux emprunteurs, comment attirer les prêteurs ? "La première raison pour laquelle les investisseurs placent une partie de leur épargne ou de leur trésorerie chez nous, c'est pour des raisons de diversification", confie Geoffroy Guigou. D'autre part, certaines associations, fondations ou caisses de retraite peuvent être conquises par les placements dans "l'économie du réel".