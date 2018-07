"Wayz-Up", l'application dédiée au covoiturage domicile-travail

publié le 28/05/2016 à 02:27

Julien Honnart est le co-fondateur de Wayz-Up. Le site est dédié au covoiturage sur de courtes distances à l'inverse de Blablacar qui est destiné aux trajets au long cours. Les utilisateurs peuvent partager un véhicule entre le domicile et le travail, ce qui permet d'économiser de l'essence. Une application est également disponible sur IPhone et Android. "Sur les trajets quotidiens des gens, il n'existait pas de services spécifiques alors qu'il y avait de réels besoins" explique l'entrepreneur. "Nous nous chargeons de trouver quelqu'un qui habite à proximité afin d'éviter les détours, car bien souvent le matin, le temps est compté pour arriver à l'heure au travail" détaille Julien Honnart. Le soir, les utilisateurs ne finissant pas toujours à la même heure, le site s'engage à trouver un covoitureur pertinent en fin d'après-midi à l'utilisateur qu'il soit passager ou conducteur.



Le passager paye 10 centimes d'euros par kilomètre qui sont reversés au conducteur, ce qui permet de rembourser les frais d'essence. La clé pour ce covoiturage de proximité, c'est l'existence d'un grand nombre d'utilisateurs très locaux. "Nous avons déjà 35.000 inscrits sur toute la France et nous avons des partenariats avec de nombreuses entreprises" se félicite-t-il. Wayz-Up est notamment présent en Île-de-France comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Saint-Ouen ou encore Rueil-Malmaison. Des villes de la grande couronne qui sont moins bien desservies par les transports en commun. "Le premier type d'utilisateur est une personne qui possède un véhicule et le partage, ce qui permet d'économiser mais aussi de participer à la dépollution, indique Julien Honnart. Le deuxième type est celui qui prend les transports par défaut."