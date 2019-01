Voyage au bout de la galère

publié le 29/10/2018 à 09:20

Le cas de Maxime



Maxime détient le (triste) record du voyage le plus long entre l’Italie et la France. Habituellement, 1h30 d’avion suffisent pour relier ces deux pays. Il lui aura fallu une journée entière ! Voilà pourquoi : cet été, Maxime part en vacances en Sardaigne. Tout se passe bien jusqu’au jour de son retour. Son vol entre Olbia et Toulouse est annulé. Il est 22h30, il est bloqué à l’aéroport. Il n’a pas d’autre choix que de passer la nuit sur un siège dans le hall. La compagnie aérienne ne lui propose pas de chambre d’hôtel, quand il demande, on le met sur liste d’attente… Seul réconfort : un ticket repas de 15€. Le lendemain après-midi, la compagnie l’inscrit sur un vol à destination de Paris mais lui, va à Toulouse… Il paie donc, en supplément, un billet Paris/Toulouse à 166,37€. Difficile à croire mais son vol pour Paris à 1h45 de retard… Il loupe donc sa correspondance et paie, de sa poche, 253,57€ pour un nouveau billet Paris/Toulouse. Au total, Maxime paie 427,94 € de frais supplémentaires suite à l’annulation d’un vol. La compagnie aérienne lui a remboursé 18€ de taxes aériennes, pas un centime de plus.



Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL !

Vous souhaitez contribuer au financement de la formation de NAPO pour aider une personne non-voyante ou malvoyante ? Rendez-vous sur Leetchi en cliquant sur le lien suivant. Tous les dons sont les bienvenus. N'hésitez pas non plus à partager un max !