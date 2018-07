publié le 30/11/2016 à 06:44

Avec des jours qui raccourcissent, on a juste envie de rester sous la couette et de laisser la voiture au garage. Amis automobilistes, motivez-vous un petit peu ! Profitez-en pour préparer votre voiture à l'hiver. Premier point, les pneumatiques. Il ne s'agit pas forcément d'installer des pneus hiver. En revanche, vérifiez tous les mois la pression. Plus la température extérieure est faible, moins la pression mesurée est forte. Conséquence directe : une mauvaise adhérence, et en cas de freinage, ça peut être catastrophique.



Autre chose toute bête : au niveau du pare-brise, regardez s'il n'y a pas des feuilles qui pourraient boucher l'évacuation d'eau. Si l'eau s'accumule trop, elle pourrait finir sur le moteur, pas loin des boîtes à fusibles, et la bonjour les courts-circuits.

Il faut également vérifier ses phares, surtout pour les voitures plutôt anciennes : pensez à vérifier vos optiques de feu. En cas de forte pluie, il peut y avoir de la buée. Ampoule et condensation ne font pas bon ménage. Changez les joints si nécessaire, et surtout partez avec une boîte d'ampoules neuve en cas de panne. On vous l'accorde : changer une ampoule sur une voiture récente, ça ressemble plus à une épreuve sur Koh Lanta !

Dernier conseil hyper-facile : faites tourner votre moteur dix minutes avant votre départ, pour le mettre en température. Un peu comme l'échauffement d'un footballeur avant un match.