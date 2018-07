Votre Astro 2017 par Christine Haas

publié le 28/12/2016 à 16:19

Pour vous inscrire et peut-être avoir la chance que Christine Haas vous fasse votre thème personnel durant l'émission du 1er janvier, envoyez un message à : astro2017@rtl.fr , en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone, jour, heure et lieu de naissance.



Signe par signe, Christine Haas vous donne les grandes tendances pour l'année 2017. Santé, argent, relations quels sont les moments favorables ou délicats que vous traverserez cette année. En comprenant l'influence des astres sur votre vie vous serez mieux préparer à profiter des bons moments et à gérer les moments plus difficiles.



Retrouvez chaque jour votre horoscope avec Christine Haas à 6h24 en semaine et à 7h55 le week-end.