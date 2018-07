Voiture connectée : Renault-Nissan s'allie à Microsoft

publié le 27/09/2016 à 07:04

Concrètement, cette alliance entre Renault et son cousin japonais Nissan avec Microsoft va permettre de développer, par exemple, tout ce qui va protéger notre voiture. De plus en plus bardés de technologies, nos véhicules sont aussi davantage vulnérables. Ainsi, il s'agira de mettre en place des systèmes permettant de bloquer d'éventuelles attaques de pirates informatiques, qui peuvent à distance prendre le contrôle d'une voiture. Ce n'est pas de la science-fiction. Des expériences récentes ont déjà démontré que cela était possible.



De la protection, mais aussi de la prévention dans nos futures voitures. C'est le cas du diagnostic en temps réel : on pourra vous dire tout de suite d'où vient la panne de votre véhicule, et même mettre à jour à distance les logiciels, sans repasser par la case concessionnaire. Vous pourrez aussi utiliser un autre logiciel de paiement automatique depuis votre véhicule, pour régler les péages et les parkings avec une simple touche depuis votre siège.

Votre portable deviendra aussi indispensable : il vous servira de clé virtuelle. Ainsi à distance, vous pouvez envoyer un code à votre femme ou à votre fils pour qu'ils puissent emprunter votre voiture. Vous pourrez aussi charger la batterie, préchauffer ou rafraîchir l’habitacle, verrouiller et déverrouiller les portières, que vous soyez à 100 mètres ou 1.000 kilomètres. Mieux que James Bond ! Tout cela est bien réel. Le développement sera ultra-rapide et permettra de booster le développement des véhicules autonomes. Le groupe Renault-Nissan prévoit d'en lancer dix d'ici à 2020.