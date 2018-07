VivaTech 2018 : Alice, le robot collaboratif 100% limougeaud

publié le 26/05/2018 à 09:29

1m55, 40 kilos. Alice est la 6e génération de robots de la société Cybedroïd. Alice fait sa première sortie officielle sur le Robotpark de Vivatech, avec cette caractéristique : il est complètement intégré, a son propre ordinateur, est mobile, autonome et est destiné à évoluer dans un environnement public.



Ce n'est pas un robot d'usine, c'est ce qu'on appelle un cobot, un robot collaboratif qui travaille avec les êtres humains. Par exemple, une banque s'apprête à l'installer dans ses agences pour accueillir les usagers, un grand fabricant de lunettes également va travailler avec Alice qui vous recevra en boutique et vous posera les premières questions basiques, pour débroussailler le travail de l'opticien.

"Quand on a appuyé sur le bouton d'Alice, croyez-moi, on a débouché quelques bouteilles de champagne", sourit Fabien Raimbault, l'un des trois fondateurs de Cybedroïd.

Un robot 100% Limougeaud

"Nous sommes à 200 mètres de la gare de Limoges, en plein centre-ville", explique Fabien Raimbault. Et quand les investisseurs auront signé le chèque pour la production à grande échelle d'Alice, et bien le terrain pour l'usine a déjà été repéré à 5 kilomètres de là. Un endroit très agréable, la campagne, la forêt, "parce que croyez-moi, c'est important la qualité de vie au travail", pour Fabien Raimbault.



À chaque question, ça revient sur le tapis. Limoges, c'est donc un choix, c'est au centre de la France, à 3 heures de Paris, Bordeaux et Toulouse, les trois pôles robotiques du pays, et puis c'est plus facile pour les petits salaires de vivre à Limoges que dans la capitale.

Cybedroïd veut grossir

Grandir, mais pas n'importe comment. Une quinzaine de salariés supplémentaires doit être embauchée avant la fin de l'année. "Tous nos salariés sont actionnaires", souligne Fabien Raimbault. "Parce que notre but, c'est d'être une entreprise solide, d'être encore là dans 100 ans. Cybedroïd doit être maintenant pérenne. Je prends cette aventure comme une compétition, c'est comme une course", ajoute ce jeune patron.



Et pour recruter, pas de souci. Tous les mois Cybedroïd se rend dans les apérobots qui se tiennent dans toutes la France. "Des apéros qui rassemblent les passionnés de robotique et là, on fait notre marché", explique Fabien Raimbault.



Si vous aussi, vous voulez vivre ou travailler avec Alice, sachez que ça vous coûtera entre 20 et 40.000 euros selon les options