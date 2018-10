publié le 23/10/2018 à 07:33

Les frais de santé vont augmenter. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis le reste à charge zéro pour certaines lunettes ou pour des prothèses auditives et dentaires. Avec l'entrée en vigueur de la réforme, les mutuelles risquent d'augmenter leurs tarifs de l'ordre de 7%, en moyenne. À partir de 2019, mais spécialement en 2020 et en 2021, se soigner devrait coûter plus cher.



Les plus durement touchés seraient les retraités. Selon le Courtier de l'assurance, il faudrait en moyenne rajouter 200 euros pour un couple de retraités avec une prise en charge moyenne de mutuelle.

Les autres assurés seraient également touchés. Comptez 42 euros de plus chaque année pour un couple avec deux enfants ou encore 36 euros supplémentaires pour un étudiant. Des chiffres à affiner, qui évolueront notamment en fonction du nombre de personnes qui utilisent le reste à charge zéro.

"Les Français auront accès à des soins totalement gratuits. À la fin, ce sont les adhérents des mutuelles qui vont payer une partie de l'addition", explique Pierre-Alain de Malleray, PDG du courtier santiane.fr.



De son côté, la Mutualité française se veut rassurante. Pour Jean-Martin Cohen-Solal, qui représente cette structure, les assurances santé devraient faire attention aux prix. "Nous souhaitons que tout soit mis en oeuvre pour modérer le coût et éviter toute augmentation de cotisation." La Mutualité française a d'ores et déjà demandé un suivi des prix. Pour vérifier si oui ou non il y a des augmentations et quelles en sont les raisons.