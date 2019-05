publié le 16/05/2019 à 16:12

Près de 70.000 nouveaux livres sont publiés chaque année par les maisons d'édition. Mais impossible de savoir combien de manuscrits sont refusés. Depuis quelques années, les auteurs recalés se tournent vers l'autoédition, et mettent en vente eux-mêmes leurs ouvrages sur des plateformes telles que Amazon, Librinova, Iggybook ou encore Publishroom.



Près de Lille, The Book Edition est le premier à s'être lancé dans l'autoédition de livres en ligne. En 2018, 120.000 livres ont été édités ici. Et 1,3 million depuis le début de l'aventure.

L'impression d'un livre coûte 5 euros à l'auteur. L'ouvrage sera revendu 12 euros sur la plateforme en ligne, la marge de 6 euros est confortable pour l'auteur par rapport aux maisons d'édition classiques qui ne lui reversent que 5 à 10% du prix du livre.



Mais ici tous les services annexes sont payants : correction, relecture, création de couvertures ou communication quand cela est pris en charge par les grands éditeurs.

Nicolas Feuz a vendu plus de 100.000 exemplaires

Cette formule a beaucoup plu à l'écrivain suisse Nicolas Feuz. Avec plus de 100.000 exemplaires vendus, il fait figure d'exception dans le monde de l'autoédition. En moyenne, les auteurs du Top 10 de The Book Edition vendent entre 1.000 et 2.000 livres. Et souvent beaucoup moins, faute de visibilité notamment.



"L'autoédition requiert un énorme travail. Et on endosse plein de casquettes différentes. On ne devient pas seulement écrivain, on est aussi éditeur, distributeur, on devient son propre manager, son propre attaché de presse, et je pense qu'il faut avoir une bonne communication notamment sur les réseaux sociaux", explique-t-il.

La stratégie de Nicolas Feuz a payé puisqu'il vient de signer avec deux maisons d'édition traditionnelles. Une chance car un grand nombre d'auteurs connaissent de sérieuses déconvenues. Ne s'improvise pas éditeur qui veut.