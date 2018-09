VIDÉO - Les arcs-en-ciel de parapluies envahissent les centres-villes

publié le 24/09/2018 à 17:39

Quand parapluie rime avec poésie ! À Fresnay-sur-Sarthe, une œuvre d’art inonde la Grande-Rue d’un arc-en-ciel d’ombrelles multicolores. Bleu, vert, rouge, jaune, ces centaines de pépins flottent dans les airs comme par enchantement.



Un ravissement pour les habitants de cette commune de 2000 habitants: “C’est encore plus beau quand il ne fait pas beau ! Cela met de la gaieté dans la rue”, témoigne l’un d’entre eux. Une installation à ciel ouvert, fruit de l’imagination de l’artiste portugaise Patricia Cunha, qui se multiplie depuis 2012 un peu partout en France : Laon, Carcassonne, Mâcon ou Aurillac.

Une manière originale de redynamiser les centre-villes en attirant de nouveaux visiteurs et de "faire un peu le buzz", confesse bien volontiers Fabienne Labrette-Ménager, la maire (LR) de Fresnay-sur-Sarthe. "On a de très jeunes commerçants, des boutiques ont été reprises, on a encore 67 commerçants-artisans (...) même dans une commune rurale, ils se passent encore beaucoup de choses", affirme l’élue. Face au succès de l’initiative, la municipalité prévoit déjà d'embellir de nouveau ses rues l'été prochain...