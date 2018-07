VIDÉO - Le premier siège auto pour enfant muni d'airbags

et Loïc Farge

publié le 28/11/2016

On le sait : les enfants sont mal attachés en voiture (les deux-tiers, selon les études). C'est vrai que les systèmes ne sont pas toujours pratique. D'où l'idée de la marque Bébé Confort de proposer le tout premier siège enfant auto avec airbag, baptisé Air Technology. Le système détecte une collision et gonfle en un clin d’œil les deux coussins logés dans les harnais en quelques millisecondes pour amortir la tête doucement.

C'est un vrai plus pour la sécurité, puisque en cas de collision frontale les forces qui s'exercent sur le cou de l'enfant seraient réduites de 50% par rapport à un siège standard. Le déplacement de la tête, lui, serait réduit de 20%. La marque précise qu'il n'y a pas danger d'étouffement dans la mesure où l'airbag se dégonfle immédiatement après l'impact.

Selon un étude d'une compagnie d'assurance canadienne baptisée Allstate, les vêtements peuvent sérieusement diminuer la sécurité d'un enfant dans un siège auto. Lorsqu'un enfant est attaché dans son siège, sa sécurité peut être compromise s'il porte des vêtements trop épais, parce qu'ils empêchent de serrer adéquatement les sangles.



Ne couvrez pas trop vos enfants en voiture

En cas d'arrêt brusque, l'enfant peut être projeté vers l'avant, entraînant la compression des vêtements. Il se crée alors un espace dangereux entre la sangle et l'enfant, qui risque de l'éjecter de son siège.

Selon l'étude, deux parents sur cinq mettent des vêtements trop épais et volumineux à leurs enfants lors des déplacements en voiture. Autrement dit en ces périodes de froid, mieux vaut monter le chauffage dans l'habitacle que de laisser bébé dans sa doudoune.

