Versement d'acompte: ce qu'il faut retenir

Le cas de Vincent

Au cours de l’été 2018 et d’un séjour à Venise, Vincent demande avec succès la main de sa compagne. Ivres de joie, ils arrêtent la date du 24 août 2019 pour le mariage. Puis, Vincent se lance dans le marathon des préparatifs. Il accepte notamment le bon de commande d’un traiteur de la région. Pour valider la réservation, il règle un acompte de 3000 € (sur 11.024 €) en décembre. Malheureusement, le climat de confiance instauré avec ce professionnel est rompu 12 jours plus tard. Les deux personnes rencontrées lors de la dégustation l’informent qu’elles quittent l’entreprise en raison d’un désaccord avec la direction. Il joint directement le gérant pour savoir si rien n’est remis en cause concernant son mariage. Mais, au lieu de le rassurer, l’homme lui apparaît fuyant et confus dans ses explications. De plus en plus inquiet, il décide d’annuler le contrat et demande le remboursement de l’acompte. Le traiteur finit par accepter. Pourtant, les mois passent sans qu’il y ait le moindre remboursement. A la place, le gérant ne cesse de se balader.

