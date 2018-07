Véhicules d'occasion : le diesel en léger recul

publié le 30/06/2017 à 06:55

Si dans le neuf le diesel dégringole, en occasion la courbe commence à s'inverser. Certes ce carburant représente encore deux-tiers des transactions, mais le mouvement est enclenché. Puisque depuis début janvier 2017, la baisse est de près de 1%, dans un marché qui, lui, augmente de plus de 2%. Autant dire que les automobilistes vont de plus en plus vers l'essence (+9%). Autrement dit, le marché risque de se retrouver d'ici un à deux ans saturé par des voitures diesel que leurs propriétaires n'arriveront plus à vendre. Avec une conséquence immédiate : la chute de la cote des véhicules diesel. Autres grands gagnants de la désaffection du diesel : l'hybride, qui enregistre une progression des ventes de 29%, mais aussi l'électrique (+66%).



Les voitures les plus anciennes, donc les plus polluantes, connaissent l'une des plus fortes progression : +6,4% pour des véhicules de plus de seize ans. Les moteurs et électronique sont plus fiables. Donc on n'hésite plus à craquer pour des modèles qui ont 80.000, voire 100.000 kilomètres au compteur.

Enfin au hit parade de ce baromètre Auto-Scout 24, la Clio reste la voiture la plus prisée, devant le couple Mégane Scénic et la Peugeot 206. Mais la hausse la plus forte vient des SUV : le Peugeot 3008 et surtout le Renault Captur (+37%).