Véhicule pas si utilitaire que ça

publié le 28/03/2017 à 09:20

> Ce matin, le véhicule pas si utilitaire Crédit Image : Romain Boé | Crédit Média : Julien Courbet | Durée : 50:15 | Date : 28/03/2017

Le cas Manuel

Manuel est artisan. Le 10 décembre 2016, il achète un véhicule utilitaire neuf en leasing pour son travail. Quatre jours après, il est déjà en panne. Il doit faire appel à un autre transporteur pour livrer sa marchandise, ce qui lui coûte 200 €. Son véhicule est emmené par une dépanneuse. Le garage lui prête un autre véhicule. Il récupérez le sien, 15 jours après. Et il retombe en panne au bout d'un mois. On lui prête à nouveau un véhicule, mais il n'est pas adapté à son travail, sans parler de son état général déplorable (sale et guère entretenu). Depuis, son véhicule est toujours en panne et il a l'impression que l'on ne se presse pas pour le réparer.





Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !