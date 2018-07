Vacances : un classement dévoile les villes les plus chères au monde

publié le 30/06/2017 à 23:59

Quelles sont les grandes villes les plus chères au monde ? C'est un classement effectué jeudi 30 juin par Bloomberg qui se base sur les nuits en AirBnb ou en hôtel qui les dévoilent. Alors si vous avez un petit budget, n'allez surtout pas à Miami : 166 euros la nuit sur la plateforme internet. De toute façon, ce sont les grandes villes américaines qui sont en haut de ce palmarès : 158 euros pour Boston, 152 euros pour San Francisco ou encore 145 euros à Chicago.



Puis suivent Chicago, Hongkong et Milan à 143 euros la nuit. À noter, Reykjavik : la capitale islandaise est également dans la tête du classement, en cinquième position. Reykjavik qui connaît une très grosse affluence touristique en ce moment, deux millions de visiteurs cette année pour seulement 350 000 habitants, les chambres y sont donc de plus en plus onéreuses.