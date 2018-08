publié le 05/08/2018 à 07:57

Dans les jardins, nous voyons beaucoup de trampolines. Déjà, pour utiliser votre trampoline en toute tranquillité, c'est bien marqué sur la notice : il ne faut pas sauter dessus à deux. Les enfants peuvent se télescoper et se blesser.



La consigne vaut même s'il y a un filet autour. Celui-ci peut être troué, il peut se rompre. Donc si l'enfant se projette sur le filet, il peut sortir du tapis de saut. C'est pour cela que les jouets doivent être vérifiés régulièrement.

Sur le trampoline, mais aussi sur les cabanes en plastique et les balançoires, il faut regarder les serrages de tous les boulons et l'aspect de rouille. Les instructions de maintenance figurent sur la notice, donc c'est important de la garder et de vérifier son matériel, à chaque début de saison et même pendant l'été.

Il faut aussi prendre des précautions particulières pour les balançoires. Il est conseillé de les démonter l'hiver. Enlevez les cordes à nœuds, les trapèzes et les sièges. Le froid peut abîmer les composants.



Quand il fait beau et que vous la remontez, vérifiez que la structure est bien vissée et bien fixée au sol. Si une pièce est défectueuse, il ne faut pas inter-changer des éléments de différentes marques. Cela peut être dangereux si les pièces ne sont pas compatibles. Donc il faut vraiment se référer aux pièces détachées recommandées par le fabricant.

Quand le casque est-il obligatoire ?

Pour les trottinettes, les draisiennes, les patins à roulette et les skateboards, les fabricants recommandent - ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé - l'utilisation d'équipements de protection (les casques, les genouillères, les coudières), du moment où les enfants sont en équilibre sur des roues.



Alors personne ne viendra vérifier si le casque est bien porté dans votre jardin. Mais il faut distinguer ce qui relève du domaine du jouet et du transport. Si l'enfant va sur la route ou sur la voie publique, là le casque est obligatoire pour la bicyclette (et rien que pour la bicyclette), sous peine d'amende, depuis mars 2017, pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient passagers sur le vélo ou cycliste eux-même.



Les parents qui n'auront pas mis de casque à vélo à leur jeune enfant de moins de 12 ans risquent 90 euros d'amende.



Un dernier conseil : quand vous le placez sur la petite tête de votre enfant, le casque doit être attaché. Il ne doit pas être ballottant et ne doit pas glisser en avant ou en arrière.