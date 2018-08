publié le 04/08/2018 à 08:17

Les verres teintés protègent contre l'éblouissement : ils font barrage à la lumière visible. Mais tous n'assurent pas forcément une protection contre les rayons invisible, anti-UV. Contrairement aux apparences, ils ne sont pas tous traités pour protéger contre les rayons ultra-violets.



Contrairement aux idées reçues, c'est encore plus dangereux de porter des lunettes de soleil teintées sans filtre UV que de ne pas porter de lunettes de soleil du tout. Car sous l'influence de la teinte du verre, la pupille va se dilater (elle va grossir). La porte est grande ouverte vers la rétine, qui va absorber tous les rayons nocifs.

Le conseil numéro 1, c'est de choisir des lunettes de soleil notifiées "CE", conforme à la réglementation européenne. Il faut que ce soit gravé sur la branche. Si c'est juste un petit autocollant sur le verre, attention : cela peut être une contrefaçon. Ensuite, il faut regarder les indices de protection - là aussi, c'est gravé sur la branche.

Il existe cinq indices de protection pour les verres (de 0 à 4), pour nous aider à y voir plus clair. Plus l'indice est élevé, plus le verre est foncé, et plus l'indice anti-UV est fort. Vous devez choisir un indice 3 pour partir en vacances, à la mer ou à la montagne.



Attention à l'indice 4 : c'est pour aller sur les glaciers ou en bateau. Là, les verres sont tellement foncés que c'est dangereux de conduire avec.

Lunettes obligatoires pour les plus petits

Les yeux des enfants sont encore plus fragiles, y compris ceux qui ont des yeux foncés. Jusqu'à 12 ans, le cristallin est totalement transparent et laisse passer de très fortes doses d'ultra-violet.





Les lunettes de soleil qui protègent bien les yeux des enfants ne sont pas beaucoup plus chères que certains modèles gadget, vendus comme accessoire de plage. Pour les enfants, comme pour les adultes, il ne faut pas regarder uniquement l'esthétisme : il faut vraiment regarder la protection.



Souvent, les enfants les perdent ou ne veulent pas les garder sur la tête. Mais si vous choisissez des lunettes bien adaptées à la morphologie de votre enfant ou du bébé, si elles sont légères, sécurisées avec un petit cordon derrière les oreilles pour ne pas les perdre, et si en plus vous lui dîtes qu'il est beau avec, il comprendra combien elles lui sont nécessaires et confortables. Il pourra même faire sa star !